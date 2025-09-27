Non è colpa di Ignazio Dopo mesi Cecilia Rodriguez rompe il silenzio cosa è successo con Belen

Cecilia Rodriguez ha deciso di chiarire una volta per tutte i rumor che negli ultimi mesi hanno animato le cronache rosa e che riguardavano il rapporto tra sua sorella Belen e il marito Ignazio Moser. Da tempo si parlava infatti di una presunta lite tra l’ex ciclista e la showgirl argentina, scontro che avrebbe incrinato anche i rapporti tra le due sorelle. Un’ipotesi che aveva preso forza soprattutto dopo un lungo periodo in cui le due non erano comparse insieme né in pubblico né sui social, alimentando ulteriormente i sospetti. La svolta era arrivata già con un’intervista rilasciata da Cecilia a Verissimo e, poco dopo, con le immagini della festa di compleanno di Belen, dove le due sorelle sono state immortalate sedute allo stesso tavolo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it