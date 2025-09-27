Non c' è più pace per Vittorio Sgarbi da quando la figlia Evelina ha chiesto di nominare un amministratore di sostegno per il padre

perché convinta che non sia più in grado di seguire i propri interessi. Alba, la figlia più piccola del critico d'arte, è insorta contro questa decisione spendendosi in una accorata difesa del genitore. La giovane, che ha 26 anni, da Tirana ha parlato con il Corriere della Sera affermando che sulla questione che si è creata, la sorella Evelina stia “esagerando. Come fa a parlare, se non sa nemmeno come sta nostro padre? Veramente non la capisco”. Alba, figlia della cantante lirica Kozeta Hajdini, non usa mezze parole: “Non si può giudicare la salute di un padre vedendolo una sola volta, in ospedale, al Gemelli, per 5 minuti, ad aprile”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

