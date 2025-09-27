Francesco Bagnaia completa un sabato da sogno al Twin Ring di Motegi e vince per dispersione la Sprint del Gran Premio del Giappone 2025, diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco ha sfruttato nel migliore dei modi la pole position ottenuta in qualifica, dominando dal primo all’ultimo giro la gara breve e mettendosi finalmente alle spalle la crisi degli ultimi mesi. Il tre volte campione del mondo si è esaltato in sella alla sua Ducati GP25 facendo la differenza proprio in staccata ed in ingresso curva, ovvero le criticità principali che ha dovuto fronteggiare per tutta la stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - NON AVEVA DISIMPARATO…Pecco Bagnaia domina la Sprint a Motegi e si toglie un peso