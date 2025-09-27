Nocciole il grido degli agricoltori | Crisi drammatica Rischiamo di non rialzarci più

Per la crisi della nocciola nella Tuscia la Regione Lazio chiederà la deroga dello stato di calamità naturale. Il 22 settembre si è svolto, nella sala Tevere della Pisana, il tavolo tecnico permanente per la concertazione in materia di corilicoltura.La riunione è stata presieduta dal consigliere. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: nocciole - grido

Tifo in volo. Dopo il 4-3 della Juventus all’Inter, Paolo Belli ha intonato in aereo l’inno bianconero da lui scritto. Sullo stesso volo, Clementino ha risposto con un grido d’amore al Napoli, reduce dal 3-1 alla Fiorentina e primo in classifica. Un siparietto che ha st - facebook.com Vai su Facebook

Crisi nocciole, Cia chiede un tavolo di filiera - L’emergenza secondo Cia è legata ai cambi climatici: un inverno troppo mite, piogge primaverili violente insieme alle alte temperature e alla siccità di giugno, che hanno messo in ginocchio 95mila ... Come scrive myfruit.it

Agricoltura astigiana in crisi: prezzi sotto i costi, incertezza su uve e nocciole - Servono semplificazione, più risorse e una catena del valore più equa. Come scrive lavocediasti.it