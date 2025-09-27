Noah Lyles | Vorrei avere motivazioni più grandi di un singolo trofeo come Michael Jordan Ali e Tom Brady

Ilnapolista.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione del mondo statunitense nei 200 m Noah Lyles ha rilasciato un’intervista a La Stampa dopo aver conquistato il quarto oro consecutivo nella disciplina ai Mondiali di atletica di Tokyo. Lyles: «Vorrei creare una lega a squadre, ogni titolo mi fa sentire vicino ai grandissimi dello sport». A Tokyo che cosa è cambiato? « La prospettiva. Ci sono arrivato dopo una stagione complicatissima, volevo respirare dopo le fatiche olimpiche di Parigi e l’oro nei 100 metri, così ambizioso e così essenziale per me che non nasco specialista del puro sprint e che avevo comunque bisogno di quella corona per definirmi ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

