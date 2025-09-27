No alla nave delle armi Soddisfazione tra le polemiche
Il porto deve essere uno scalo di "pace". A sostenerlo sono la Cgil e L’Usb, che minacciano scioperi se la nave’ Slnc Sereven’ attraccherà a Marina. Al contrario il consiglieredella lista Ferri, Filippo Mirabella, dice: "Il porto non può diventare il palcoscenico dell’ideologia della sindaca Serena Arrighi", dopo che la prima cittadina ha detto di essere contraria all’attracco della nave americana. "Al momento sembra che la possibilità di attracco sia sfumata anche grazie all’agitazione dei lavoratori - scrivono il segretario della Cgil Nicola Del vecchio e il vertice della Filt Cgil Enrico Manfredi -. 🔗 Leggi su Lanazione.it
