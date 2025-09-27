Nintendo of America | Doug Bowser lascia Devon Pritchard nuova presidente dal 2026

Nintendo of America si appresta a vivere una svolta storica. Doug Bowser, figura simbolo della divisione nordamericana e presidente dal 2019, ha deciso di concludere la propria carriera in azienda il 31 dicembre 2025. Durante il suo mandato, Bowser ha guidato Nintendo attraverso una fase di grande espansione, contribuendo a consolidare l’immagine del marchio e a rafforzarne il peso sul mercato videoludico occidentale. L’eredità passa a Devon Pritchard. La successione è già stata definita: a partire dal 2026 sarà Devon Pritchard a sedere sulla poltrona di presidente. Con oltre diciannove anni di esperienza nel settore e un ruolo di primo piano all’interno di Nintendo of America, Pritchard rappresenta un profilo di continuità ma anche di rinnovamento. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

