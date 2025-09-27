Niente sale La minestra l’è fata

Magni Carletto era tornato a casa quel pomeriggio dopo aver trascorso parecchi giorni in ospedale per colpa del suo cuore stanco. I medici avevano migliorato la situazione ma sul povero ammalato era piombato il capestro di tutta una micidiale serie di pesanti intimazioni tese a tenere una vita assai controllata, con pesantissime imposizioni onde ridurre i pericoli dovuti all’alimentazione: insomma per il Carletto il destino era una dieta pesantissima. Ed è stato così quando la sera finalmente si è messo alla sua tavola ha vissuto la sconfortante condizione di dover dimenticare non solo tutti i suoi amatissimi manicaretti culinari che veleggiavano soprattutto nella tradizione culinaria lombarda, quindi cassoeule, busecche, bolliti misti, il suo amato “rustin negà”, e via dicendo, ma anche le pietanze semplici, minestre, risotti, pastasciutte avrebbero dovuto essere assai poco saporite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

