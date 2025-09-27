Nicolò Bulega fa sua la Superpole ad Aragon! Battuto Razgatlioglu e guanto di sfida lanciato per gara-1

Il testa a testa prosegue. La Superpole del Round di Aragon (Spagna) è stata una nuova occasione per il duello tra i principali protagonisti della stagione di Superbike, ovvero Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega. L’emiliano, con un distacco di 39 punti in classifica iridata, non può fare altro che invertire la tendenza per sperare ancora nel sogno mondiale. L’alfiere della Ducati ha risposto presente nel time-attack, interpretando alla perfezione un tracciato particolarmente tecnico. Bulega ha fermato i cronometri sul tempo di 1:47.332, precedendo il turco della BMW di 110 millesimi. Ne vedremo delle belle in gara-1 dalle 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

