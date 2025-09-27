Nicola Ferrari Sanremo Rock per sognare | Nuovi brani e tour la musica fa parte di me

Sassuolo si conferma la patria di grandi cantautori. Tra questi vi è anche Nicola Ferrari, 35 anni, appena reduce dal successo ottenuto a ‘Sanremo Rock’ dove, tra oltre 25mila domande iniziali, è arrivato tra i finalisti. Una passione, quella per la musica, che nasce quando ragazzino frequentava le medie, per poi ‘esplodere’ al liceo con la prima band realizzata con i compagni di classe. Da autodidatta passa alla frequentazione di Accademie private sia per la disciplina del canto che per quella della chitarra, fino ad arrivare alla sua ‘veste’ attuale, di autore e compositore di tutte le musiche e i testi dei suoi brani inediti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

