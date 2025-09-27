Nicola avverte l’Inter | Johnsen importante Vardy? Oggi siamo stati timidi ma la prossima settimana…

Nicola avverte l’Inter a Dazn, le parole dell’allenatore della Cremonese dopo il pari col Como e l’annuncio su Vardy in vista dei nerazzurri. Davide Nicola, tecnico della Cremonese, ha parlato a DAZN dopo l’ 1-1 maturato sul campo del Como, gara valida per la quinta giornata di Serie A. L’allenatore piemontese ha analizzato le scelte fatte in attacco, soffermandosi sul contributo di Federico Bonazzoli, punta classe 1997 ex Salernitana, e di Martin Johnsen, giovane attaccante norvegese classe 2001, oltre a rivelare un’indicazione importante su Jamie Vardy, esperto centravanti inglese arrivato in estate. 🔗 Leggi su Internews24.com

