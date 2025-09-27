Nico Paz non basta al Como Baschirotto fa 1-1 | Cremonese ancora imbattuta
In attesa di un Roma-Verona che colorerà il pomeriggio di domani, si è aperta oggi la quinta giornata di Serie A, pronta a spostare nuovamente gli equilibri di un campionato che appare equilibrato ed avvincente. A dare il là al turno, allo Stadio Senigallia, Como e Cremonese, due squadre che non si possono certo lamentare del loro inizio di stagione, seppur con obiettivi diversi. Ne è uscito un 1-1 che lascia l’amaro in bocca più ai padroni di casa che agli ospiti, benché nel finale di gara, complice l’espulsione all’82’ di Jesus Rodriguez per un calcio a palla lontana (rivisto al VAR ), la squadra di Nicola avesse addirittura sfiorato l’idea del colpaccio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
