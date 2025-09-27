Nico Gonzalez rinato all’Atletico Madrid la Juve è solo un ricordo | Non mi sentivo più io

Nico Gonzalez è rinato all’Atletico Madrid, la Juventus è solo un ricordo per il calciatore argentino. Dopo il derby di Madrid l'ex bianconero si è espresso così sul suo periodo a Torino: "Non mi sentivo più io". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni

Juventus, l’affare Conceicao insegna. Nico Gonzalez o Vlahovic da chi arriverà primo colpo di scena?

Cessione Nico Gonzalez, l’Inter ci pensa: nuova opzione in Serie A e in Liga

Juve, Nico Gonzalez ai saluti: l'Atletico Madrid può sbloccare... Kolo Muani - Un anno fa a Ferragosto Nico Gonzalez era ancora un giocatore della Fiorentina ma smaniava già dalla voglia di trasferirsi a Torino. Riporta gazzetta.it