Netanyahu parla all’Onu manifestanti pro Palestina protestano fuori dalla sede a New York
Mentre il premier israeliano Benjamin Netanyahu si rivolgeva all’Assemblea Generale, centinaia di manifestanti filo-palestinesi si sono radunati a pochi isolati dalla sede delle Nazioni Unite a New York e hanno marciato lungo la strada verso l’edificio. I manifestanti tenevano bandiere e cartelli palestinesi che chiedono la fine degli aiuti statunitensi a Israele e una Palestina libera. Il presidente colombiano Gustavo Petro si è unito alle proteste pronunciando un discorso improvvisato alla folla. Nel suo discorso, Netanyahu ha detto ai leader mondiali che Israele “deve finire l’opera” contro Hamas a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»
Netanyahu chiama Papa Leone XIV. Il premier israeliano parla di “accordo vicino” a Gaza
Raid di Israele sulla chiesa di Gaza, Parolin: “Legittimo dubitare che sia stato un errore. Netanyahu parla di tregua vicina? Vorrei crederlo”
Parla il criminale di guerra Netanyahu e l'Onu si svuota: «Lasciateci finire il lavoro a Gaza» Al cancelliere Merz, che poco tempo fa l’aveva ringraziato perché faceva il lavoro sporco per conto nostro, saranno fischiate le orecchie…) Elena Molinari - X Vai su X
Si sono alzati in piedi e se ne sono andati. Mentre Netanyahu, all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, mostrava cartine, QR code, parlava di “finire il lavoro” a Gaza, decine di delegazioni dei vari Paesi hanno lasciato la sala. Un gesto semplice, ma chiar - facebook.com Vai su Facebook
Netanyahu parla all'Assemblea generale, i manifestanti pro Palestina protestano all'esterno della sede dell'Onu - (LaPresse) Mentre il premier israeliano Benjamin Netanyahu si rivolgeva all'Assemblea Generale, centinaia di manifestanti filo- Si legge su msn.com
Netanyahu, il discorso all'assemblea dell'Onu: ecco cosa ha detto - Dopo le parole del suo principale alleato, Donald Trump, oggi nel Palazzo di Vetro dell'Onu di New York è il giorno di Benjamin Netanyahu. tg.la7.it scrive