Mentre il premier israeliano Benjamin Netanyahu si rivolgeva all’Assemblea Generale, centinaia di manifestanti filo-palestinesi si sono radunati a pochi isolati dalla sede delle Nazioni Unite a New York e hanno marciato lungo la strada verso l’edificio. I manifestanti tenevano bandiere e cartelli palestinesi che chiedono la fine degli aiuti statunitensi a Israele e una Palestina libera. Il presidente colombiano Gustavo Petro si è unito alle proteste pronunciando un discorso improvvisato alla folla. Nel suo discorso, Netanyahu ha detto ai leader mondiali che Israele “deve finire l’opera” contro Hamas a Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Netanyahu parla all’Onu, manifestanti pro Palestina protestano fuori dalla sede a New York