"E adesso, signori e signore, voglio fare una cosa che non ho mai fatto prima. Voglio parlare da questa sala direttamente ai nostri ostaggi, mediante altoparlanti", così, di fronte all’ Assemblea generale delle Nazioni Unite, in quel momento semideserta perché molte delegazioni si sono alzate fischiando prima che iniziasse a parlare, Benjamin Netanyahu ha sfoderato ieri dalla manica un singolare espediente. In precedenza aveva ordinato alle forze armate di disseminare potenti altoparlanti in prossimità di agglomerati urbani della Striscia affinché le sue parole da New York riecheggiassero entro le zone di guerra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Netanyahu: non mi fermo. Show all’Onu con le mappe. Ma l’aula si svuota subito