Netanyahu | non mi fermo Show all’Onu con le mappe Ma l’aula si svuota subito
"E adesso, signori e signore, voglio fare una cosa che non ho mai fatto prima. Voglio parlare da questa sala direttamente ai nostri ostaggi, mediante altoparlanti", così, di fronte all’ Assemblea generale delle Nazioni Unite, in quel momento semideserta perché molte delegazioni si sono alzate fischiando prima che iniziasse a parlare, Benjamin Netanyahu ha sfoderato ieri dalla manica un singolare espediente. In precedenza aveva ordinato alle forze armate di disseminare potenti altoparlanti in prossimità di agglomerati urbani della Striscia affinché le sue parole da New York riecheggiassero entro le zone di guerra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: netanyahu - fermo
Netanyahu show nell'aula vuota all'Onu: “Non mi fermo”. Fischiato nega il genocidio e la fame - X Vai su X
C'è una flotta in mare che sfida i blocchi navali dell'esercito di Netanyahu, c'è un equipaggio di terra che non vuole rimanere fermo. Lunedi 22 Settembre Scioperiamo per questo Fermare il paese, per Gaza, per le vittime innocenti di una furia assassina, per la - facebook.com Vai su Facebook
Netanyahu: non mi fermo. Show all’Onu con le mappe. Ma l’aula si svuota subito - Il premier israeliano: molti leader che ci condannano, in privato ci ringraziano. Lo riporta msn.com
Netanyahu show nell'aula vuota all'Onu: 'Non mi fermo' - Netanyahu all'inizio del suo discorso ha ricordato i successi di Israele contro l'Iran, gli Houthi in Yemen, in Siria e contro i leader di Hamas a Gaza ed ha mostrato la sua 'mappa del terrore ... Come scrive ansa.it