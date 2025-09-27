Netanyahu | Né genocidio né fame Plausi e fischi
Il premier israeliano parla all'Onu e molti se ne vanno: «Riconoscere la Palestina è una vergogna. Il cibo? Hamas lo ruba». Sulla giacca un Qr code che rimanda al 7 ottobre. Ma un ex ostaggio lo accusa: «Sabotato l'accordo per riportare tutti a casa».
Mentre Netanyahu candida Trump, lo street artist candida la relatrice Onu su Gaza: la voce che ha denunciato il "genocidio" e la complicità dell'economia. Per il suo ultimo rapporto, gli Usa l'hanno sanzionata
«La "Zanzara " in Fortezza, il negazionista del genocidio a Gaza David Parenzo e l'estimatore delle politiche di Netanyahu e Milei Giuseppe Cruciani invitati con lo "spettacolo" dalla Fondazione Guido d'Arezzo»
Anche l'Università di Pisa contro il genocidio a Gaza, interrotti accordi con atenei israeliani di Reichman ed Hebrew: "Netanyahu disumano"
All'#Onu lo show di #Netanyahu: "A Gaza né, genocidio né fame". L'aula si svuota quando il leader israeliano prende la parola e fuori, nelle strade di New York, migliaia di manifestanti filo-palestinesi hanno marciato definendolo 'criminale di guerra'
Nel suo intervento show all'Assemblea delle Nazioni Unite, Netanyahu nega genocidio e carestia nella Striscia di Gaza: "Finiremo il lavoro per sconfiggere Hamas". Decine di delegati lasciano l'aula. L'inviata Lucia Goracci per il Tg3 delle 19 del 26 settembre
Netanyahu sta usando l'Olocausto per giustificare il genocidio palestinese: non possiamo stare zitti - Il governo israeliano ha approvato nei giorni scorsi il nuovo piano per proseguire il genocidio del popolo palestinese a Gaza, aggravandolo con precise misure finalizzate alla pulizia etnica, cioè ...
Gasparri, Netanyahu difende Israele da chi vorrebbe genocidio - Netanyahu e il suo governo difendono il popolo di Israele da chi vorrebbe un nuovo genocidio.