New York, 26 set. (Adnkronos) - Una mappa, della situazione attuale in Medio Oriente, con un pennarello rosso per cancellare i nemici che Israele ha eliminato. Due quiz, a risposta multipla, per chiarire chi sta dalla parte del male e per evidenziare che Stati Uniti e Israele stanno entrambi da quella del bene. E un Qr code, su una grande spilla da bavero, dal quale accedere a un video sulle atrocità commesse da Hamas il 7 ottobre del 2023 e che sono il motivo "per cui dobbiamo combattere e perché dobbiamo vincere". Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è presentato così all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, di fronte a una platea semivuota. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Netanyahu e il 'lavoro da finire' a Gaza: "Vergogna e follia" lo Stato palestinese