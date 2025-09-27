Netanyahu criminale pazzo | Nanni Moretti appende uno striscione al Nuovo Sacher il suo cinema

Today.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nanni Moretti torna a prendere posizione contro la politica del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. All'ingresso del cinema Nuovo Sacher a Roma - sala di proprietà del regista e attore - è affisso uno striscione rosso con la scritta bianca "Netanyahu criminale pazzo", che Moretti ha. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: netanyahu - criminale

