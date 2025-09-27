Netanyahu criminale pazzo | la frase contro il premier israeliano campeggia sul Nuovo Sacher di Nanni Moretti

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul Nuovo Sacher di Nanni Moretti campeggia una scritta inequivocabile: "Netanyahu criminale pazzo". Una condanna al premier israeliano e al genocidio che sta perpetrando nei confronti del popolo palestinese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

netanyahu - criminale

