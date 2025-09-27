Netanyahu come Mussolini | solo in un'aula vuota rivendica i suoi crimini

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premier israeliano davanti l'aula vuota all'ONU rivendica l'azione dello Stato ebraico e attacca i suoi avversari, accusandoli di antisemitismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

