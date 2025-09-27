Netanyahu come Mussolini | solo in un'aula vuota rivendica i suoi crimini

Il premier israeliano davanti l'aula vuota all'ONU rivendica l'azione dello Stato ebraico e attacca i suoi avversari, accusandoli di antisemitismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: netanyahu - mussolini

Lo slalom dell’aereo di Netanyahu fa discutere. Il premier israeliano, diretto a New York, ha evitato i cieli di Francia e Spagna per non rischiare l’arresto legato al mandato del Tribunale Penale Internazionale. Al contrario, l’Italia ha concesso il sorvolo, garante - facebook.com Vai su Facebook

@mussolini - X Vai su X

Netanyahu show nell'aula vuota all'Onu: 'Non mi fermo' - Netanyahu all'inizio del suo discorso ha ricordato i successi di Israele contro l'Iran, gli Houthi in Yemen, in Siria e contro i leader di Hamas a Gaza ed ha mostrato la sua 'mappa del terrore ... Segnala ansa.it

Netanyahu pronuncia un discorso all’ONU in una sala quasi vuota dopo un’uscita di massa - Venerdì sera, la Sala dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha assistito a un'uscita di massa di decine di delegazioni diplomatiche poco ... Scrive infopal.it