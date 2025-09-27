Netanyahu all’Onu | l’offensiva con social e influencer per parlare all’opinione pubblica Usa
Benjamin Netanyahu è arrivato all’Assemblea Generale dell’Onu per parlare non solo al consesso dei leader del pianeta, dove molte delegazioni l’hanno fischiato prima e lasciato solo poi, ma anche all’ opinione pubblica americana in un contesto che lo ha visto condurre una serie curiosa di incontri dopo la tappa al Palazzo di Vetro. Netanyahu e l’influencer che lo ritiene “un eroe”. In particolare, Netanyahu ha avuto un confronto-intervista con un gruppo di influencer americani. La lista non è stata rivelata pubblicamente, ma il gruppo è sembrato guidato da Debra Lea, influencer conservatrice e filoisraeliana, in un contesto che gli ha consentito di esprimere la sua visione su diversi argomenti. 🔗 Leggi su It.insideover.com
