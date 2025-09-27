Netanyahu all' Onu | A Gaza non c' è fame | Ad Hamas | Rilasciate gli ostaggi se lo farete vivrete altrimenti Israele vi darà la caccia

Accolto da fischi e applausi in un'aula semivuota, il premier israeliano nega il genocidio nella Striscia e mostra la "mappa del terrore dell'Iran". Trump: "Molto vicini a un accordo, a Gaza ci sarà la pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

