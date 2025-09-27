Netanyahu all' Onu | A Gaza non c' è fame | Ad Hamas | Rilasciate gli ostaggi se lo farete vivrete altrimenti Israele vi darà la caccia
Accolto da fischi e applausi in un'aula semivuota, il premier israeliano nega il genocidio nella Striscia e mostra la "mappa del terrore dell'Iran". Trump: "Molto vicini a un accordo, a Gaza ci sarà la pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: netanyahu - gaza
Meloni sente Netanyahu e l'emiro del Qatar: «Cessate il fuoco a Gaza e accesso agli aiuti umanitari»
Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»
Media, 'Trump vuole accordo con Netanyahu su fine guerra a Gaza'
Netanyahu all'Onu tra proteste e applausi: «Hamas minaccia la nostra stabilità». Il discorso trasmesso anche a Gaza - facebook.com Vai su Facebook
#intanto Netanyahu all’ONU nega la fame a Gaza: “Se manca cibo è colpa di Hamas” - X Vai su X
Onu, il discorso di Netanyahu: "A Gaza vogliamo finire il lavoro al più presto" - Il premier israeliano, parlando all'Assemblea Generale, ha lanciato un appello ad Hamas: "Liberate gli ostaggi e deponete le armi. tg24.sky.it scrive
Netanyahu parla all’Onu in un’aula semi-vuota. Nega genocidio e la fame a Gaza: ‘Riconoscere Palestina incoraggia Hamas’ - Il presidente argentino Javier Milei ha incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a margine della 80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Scrive ilfattoquotidiano.it