Nessuno mi vuole in televisione da quando sono stato male I miei risparmi? Miserie È necessario che io venda i miei libri | lo sfogo di Giampiero Mughini

“Non c’e? piu? nessuno che mi proponga un lavoro. Da quando sono stato male hanno smesso tutti di chiamarmi”. Parola di Giampiero Mughini. L’opinionista e giornalista aveva già avuto un tumore alla prostata, diagnosticato in fase iniziale nel 2006, come aveva spiegato a Ok Salute. Ma a Il Foglio ha annunciato di voler vendere la sua preziosa collezione di libri. “Le prime edizioni di Pavese, Calvino, Campana, Gadda, Sciascia, Fenoglio, Pirandello, Bassani, Moravia, Bianciardi, Montale, Ungaretti. – ha detto – Nella vita non ho saputo mettere niente da parte, tranne i miei libri. Mi viene strappata l’anima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

