Nessuno nega il lavoro encomiabile di amministrazione penitenziaria, area trattamentale, area sanitaria, polizia penitenziaria, volontariato. Tuttavia, il sovraffollamento resta un grande problema, soprattutto al ‘Nerio Fischione’ (ex Canton Mombello), che ha un tasso di presenze del 205% rispetto ai posti regolamentari; in Lombardia, peggio fa solo Milano San Vittore (226%), ma sono sopra il 200% anche Busto Arsizio, Lodi e Como. "La prima impressione dopo la prima visita al ‘Nerio Fischione’ è stato durissimo. È noto che la struttura soffre di sovraffollamento e rispecchia l’idea della pena afflittiva – spiega Arianna Carminati, nuova Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, audita ieri in Commissione servizi alla persona e sanità – che è ormai superata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nerio Fischione, la neo garante dei detenuti boccia il carcere