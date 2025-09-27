Neofascisti? Azione presente solo per Iveco
Non si placa la polemica sulla presenza dell’onorevole di Azione, Fabrizio Benzoni (nella foto), come relatore del dibattito sulla vendita di Iveco a Tata, organizzato per il 2 ottobre dai gruppi di estrema destra Brescia ai Bresciani e Barricata. Dopo l’assemblea convocata per lunedì dalla casa della sinistra, ieri è stato il turno di Sinistra Italiana - Alleanza Verdi e Sinistra Brescia, che ha ricordato che "si tratta degli stessi gruppi neofascisti che hanno sfilato a ranghi serrati nella nostra città invocando la remigrazione. Gruppi che si sono caratterizzati da sempre per una propaganda violenta contro l’amministrazione Castelletti, protagonisti di azioni notturne di contestazione e di ignobili iniziative in città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: neofascisti - azione
Roma, ieri, nelle vicinanze di un locale punto di ritrovo abituale dell’estrema destra romana, due attivisti pro Palestina sono stati aggrediti da una decina di neofascisti armati di caschi e coltelli. Entrambi hanno riportato ferite profonde alla testa. La loro vile viol - facebook.com Vai su Facebook
"Neofascisti?. Azione presente solo per Iveco" - Non si placa la polemica sulla presenza dell’onorevole di Azione, Fabrizio Benzoni (nella foto), come relatore del dibattito ... Scrive ilgiorno.it
Avs avverte Azione: «Niente dialogo con i neofascisti» - Ma la cornice (questo il j’accuse) non è neutra: l’incontro, infatti, è promosso da Brescia ai bresciani e da Barricata Brescia due realtà ricondotte al neofa ... Da giornaledibrescia.it