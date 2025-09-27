Non si placa la polemica sulla presenza dell’onorevole di Azione, Fabrizio Benzoni (nella foto), come relatore del dibattito sulla vendita di Iveco a Tata, organizzato per il 2 ottobre dai gruppi di estrema destra Brescia ai Bresciani e Barricata. Dopo l’assemblea convocata per lunedì dalla casa della sinistra, ieri è stato il turno di Sinistra Italiana - Alleanza Verdi e Sinistra Brescia, che ha ricordato che "si tratta degli stessi gruppi neofascisti che hanno sfilato a ranghi serrati nella nostra città invocando la remigrazione. Gruppi che si sono caratterizzati da sempre per una propaganda violenta contro l’amministrazione Castelletti, protagonisti di azioni notturne di contestazione e di ignobili iniziative in città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

"Neofascisti?. Azione presente solo per Iveco"