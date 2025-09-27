Nella Sala delle Baleari la consegna dei riconoscimenti del Premio Il Morione
La Sala delle Baleari del Comune di Pisa è stato il palcoscenico per la cerimonia conclusiva del tradizionale Premio Il Morione, organizzato dall'Associazione Amici del Gioco del Ponte, con il patrocinio di Confesercenti Pisa e Monte Pisano ed il sostegno dell'agenzia Unipolsaipisa Snc e del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: sala - baleari
Premiati in Sala Baleari gli atleti paralimpici dell'Asd Crazy Waves
PREMIO MORIONE 2025: venerdì 26 settembre ore 17.30, Sala delle Baleari (palazzo Gambacorti, sede del Comune di Pisa) la proclamazione e la consegna del premio “Il Morione” ai vincitori. Popoli del Gioco siete invitati a partecipare! https://pisanews.net/ - facebook.com Vai su Facebook
Premio “Il Morione”, venerdì 26 settembre la 38a edizione in Sala delle Baleari Riconoscimenti ai figuranti del corteo storico e il “Morione d’Onore – Premio Umberto Moschini” per chi contribuisce al successo del Gioco del Ponte https://cascinanotizie.it/premio- - X Vai su X
La consegna dei riconoscimenti - La consegna dei premi a tutte le aziende vincitrici si terrà a Roma il 30 aprile nella Sala Cavour del Masaf. Secondo lanazione.it