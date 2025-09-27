Nella morsa del fisco | A Carrara tasse più alte e si lavora 8 giorni di più rispetto a Massa

Massa Carrara, 27 settembre 2025 – A Carrara si lavora otto giorni in più rispetto a Massa e si pagano più tasse. È questo il dato che emerge dal nuovo report Cna dell’ Osservatorio sulla tassazione delle piccole imprese. A pesare di più sono le addizionali regionali e comunali, ma anche i costi di raccolta e gestione dei rifiuti. Il Total tax rate (Ttr) l’indicatore che misura la tassazione totale sulle imprese mostra una leggera diminuzione, scendendo dal 52,8% al 52,3%. In giorni lavorativi, significa che le imprese italiane hanno dovuto produrre fino al 9 luglio per saldare imposte, tasse e contributi, due giorni in meno rispetto allo scorso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nella morsa del fisco: “A Carrara tasse più alte e si lavora 8 giorni di più rispetto a Massa”

