Nella borsa termica non c' erano solo cibo e bibite ma anche cinque chili di droga | arresto in A-14

Cesenatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia stradale di Forlì ha arrestato un 37enne per spaccio dopo un controllo in autostrada, in auto aveva ben cinque chili di hashish. Ieri sera, lungo l’A-14, una pattuglia della Sottosezione autostradale ha individuato all’altezza dell’area di servizio ‘Bevano’ in direzione sud un’auto la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: borsa - termica

