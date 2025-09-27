Nella borsa termica non c' erano solo cibo e bibite ma anche cinque chili di droga | arresto in A-14
La Polizia stradale di Forlì ha arrestato un 37enne per spaccio dopo un controllo in autostrada, in auto aveva ben cinque chili di hashish. Ieri sera, lungo l’A-14, una pattuglia della Sottosezione autostradale ha individuato all’altezza dell’area di servizio ‘Bevano’ in direzione sud un’auto la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
