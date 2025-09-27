Negozi sfitti a Zola Predosa 6mila euro a chi riapre

Zola Predosa (Bologna), 27 settembre 2025 – Il Comune di Zola Predosa ha pubblicato un bando per l’erogazione di quattro contributi del valore di 6.000 euro ciascuno per l’ avvio di attività economiche in locali commerciali sfitti con vetrine fronte strada. Il sostegno è previsto per due attività nel capoluogo di Lavino, uno nella frazione di Ponte Ronca - Tombe - Madonna Prati e uno nella frazione di Riale - Gesso - Gessi e Rivabella. Possono presentare domanda entro il 28 ottobre i titolari di micro e piccole imprese che avviano sul territorio comunale un’attività di commercio, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o artigianale o di servizi, con sede in un locale sfitto e inutilizzato da almeno tre mesi alla data di pubblicazione del bando. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

