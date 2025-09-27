Ndicka si riconferma Mister 6,5 | è ancora uno dei migliori in ottica modificatore

Gazzetta.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Reduce da una stagione ricca di voti sopra la sufficienza, il difensore giallorosso ha iniziato il nuovo campionato sulla scia positiva del precedente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ndicka si riconferma mister 65 232 ancora uno dei migliori in ottica modificatore

© Gazzetta.it - Ndicka si riconferma "Mister 6,5": è ancora uno dei migliori in ottica modificatore

In questa notizia si parla di: ndicka - riconferma

Ndicka: «Ho avuto paura, ora sono più forte. Ringrazio l'Italia intera per la vicinanza» - E invece, calendario alla mano, sono trascorsi appena 116 giorni da quel maledetto 14 aprile. Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Ndicka Riconferma Mister 65