Nato | Non cerchiamo lo scontro con Mosca ma siamo pronti a difenderci | Zelensky | I prossimi droni potrebbero essere sull' Italia

Tgcom24.mediaset.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri russo Lavrov nel suo discorso all'Onu: "Qualsiasi aggressione contro il mio Paese incontrerà una risposta decisa". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

