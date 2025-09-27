Nasce l' Osservatorio giovanile per l’imprenditorialità il Comune firma il protocollo d' intesa

27 set 2025

La Giunta comunale ha approvato oggi il Protocollo d’intesa per l’istituzione dell’Osservatorio giovanile per l’imprenditorialità, un importante passo avanti per sostenere la crescita economica della città, puntando su ciò che abbiamo di più prezioso: i nostri giovani. “Confermiamo la volontà. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

