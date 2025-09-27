Nasce la Fondazione Felice Scandone | un nuovo futuro tra sport e impegno sociale

L’ASD Felice Scandone Avellino compie un passo decisivo verso il futuro, annunciando la nascita della Fondazione Felice Scandone, una realtà no profit che verrà presentata ufficialmente nelle prossime settimane e che avrà l’obiettivo di sostenere non solo i progetti sportivi, ma anche quelli. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

