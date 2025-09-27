Nasce la Fondazione Felice Scandone | sport e sociale per Avellino

Tempo di lettura: < 1 minuto Un nuovo capitolo si apre per la pallacanestro avellinese con la nascita della Fondazione Felice Scandone, presentata dall’ ASD Felice Scandone Avellino. L’iniziativa, no profit, mira a unire sport e impegno sociale per la città e la provincia. “Abbiamo salvato il logo della Scandone – ha dichiarato il presidente Marco Trasente – ridando vita a un simbolo che rappresenta non solo risultati sportivi, ma anche valori sociali”. La società, che oggi coinvolge oltre 150 famiglie nel settore giovanile, lavora in sinergia con altre realtà della provincia, ampliando la partecipazione dei giovani cestisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

