Un muro di droni, dopo il muro di Berlino. Il comun denominatore è la guerra fredda, ieri come oggi, che racconta di una contrapposizione che resta aspra, coinvolgendo ancora una volta i Paesi della cintura orientale della Nato e dell’Ue. E allora l’occidente si vede costretto a disegnare una strategia, anche perché gli sconfinamenti di droni e caccia moscoviti non sono più saltuari ma parte integrante di una tattica volta a cercare l’incidente. Il progetto prevede, come da precisa richiesta di quei Paesi che si trovano in prossimità della Russia, l’acquisto di almeno 20 milioni di velivoli, con Finlandia e Polonia sugli scudi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Nasce il muro di droni Ue per l’Ucraina (e non solo)