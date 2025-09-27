Nasce il muro di droni Ue per l’Ucraina e non solo
Un muro di droni, dopo il muro di Berlino. Il comun denominatore è la guerra fredda, ieri come oggi, che racconta di una contrapposizione che resta aspra, coinvolgendo ancora una volta i Paesi della cintura orientale della Nato e dell’Ue. E allora l’occidente si vede costretto a disegnare una strategia, anche perché gli sconfinamenti di droni e caccia moscoviti non sono più saltuari ma parte integrante di una tattica volta a cercare l’incidente. Il progetto prevede, come da precisa richiesta di quei Paesi che si trovano in prossimità della Russia, l’acquisto di almeno 20 milioni di velivoli, con Finlandia e Polonia sugli scudi. 🔗 Leggi su Formiche.net
