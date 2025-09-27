Napoli spunta l’idea di Conte per lanciare Noa Lang

Ventisette milioni di euro sul tavolo, un talento purissimo e appena 17 minuti in campo. Il mistero di Noa Lang è uno dei temi più discussi di questo inizio di stagione del Napoli. Ma da Castel Volturno filtra un’indiscrezione che potrebbe rappresentare la svolta: Antonio Conte sta studiando una mossa a sorpresa per sbloccare il suo gioiello olandese. Il Retroscena: un Esperimento Tattico. Secondo le ultime voci, il tecnico starebbe testando l’ex PSV in una nuova posizione tattica. Un esperimento per accelerare il suo inserimento e trovargli spazio in una squadra che, al momento, ha trovato equilibri solidi. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

