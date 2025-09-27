Napoli Primavera altro ko per i ragazzi di mister Rocco | è crisi
Altra batosta per gli azzurrini: sconfitta pesante in campionato, inizio deludente per il mister dei partenopei Mentre la prima squadra del Napoli si prepara a scendere in campo per il big match di domani sera contro il Milan a San Siro, i giovani della Primavera azzurra hanno appena vissuto l’ennesima giornata da dimenticare. Sul campo del Cesena, nel match valevole per la sesta giornata di Primavera 1, gli azzurri di mister Rocco sono stati travolti 3-0. Crisi nera per gli azzurrini: sesto ko consecutivo. Il match si mette subito in salita per il Napoli. Al 6’ Rossetti trasforma un rigore, gelando gli azzurri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Gol olimpico siglato da Giuseppe De Martino Il centrocampista del #Napoli Primavera Giuseppe De Martino ha segnato la sua prima rete stagionale direttamente da calcio d’angolo. - X Vai su X
Primavera, Cesena-Napoli 3-0: azzurrini ultimi in classifica - Prosegue il momento negativo della Primavera del Napoli, che non riesce a muovere la classifica del campionato di Primavera 1. Lo riporta ilmattino.it
