Napoli Musa Live a Piazza del Plebiscito un concerto evento per rendere omaggio alla città

2anews.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato Nazionale Neapolis 2500 annuncia il “Napoli Musa Live”, un grande concerto evento gratuito per rendere omaggio alla città. In occasione del venticinquesimo centenario della fondazione di Napoli, il Comitato Nazionale Neapolis 2500 — istituito congiuntamente dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero della Cultura — presenta un appuntamento . 🔗 Leggi su 2anews.it

Napoli Musa Live, il concerto con Gigi D’Alessio, Rocco Hunt, LDA, Sal Da Vinci

