Napoli Lukaku vuole anticipare ancora i tempi | una data nel mirino dell’attaccante

Il conto alla rovescia è iniziato. Da quella sera di metà agosto, quando Romelu Lukaku ha scoperto che quell’infortunio in amichevole avrebbe cambiato il corso della sua stagione. La diagnosi è stata severa: importante lesione al retto femorale sinistro. Da allora, tutto è fermo. La data cerchiata in calendario è il 22 novembre, indicata come possibile rientro. Ma . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it