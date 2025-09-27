Napoli in sella agli scooter con la pistola in pugno | donna in auto rapinata sull?asse mediano
Giovedì sera intorno alle 19.30 due scooter di grossa cilindrata con in sella quattro persone con i volti coperti dai caschi integrali si sono avvicinati ad una autovettura guidata da un. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
In questa notizia si parla di: napoli - sella
Napoli, travolto da auto in sella alla sua bici elettrica: 76enne muore dopo giorni di ricovero
Tragedia a Mariglianella dove, un ragazzo di 17 anni, è stato ritrovato morto nella giornata di oggi all'interno di un cantiere. Il ragazzo, di nome Daniele, era scomparso dalle 19 di ieri da via Napoli, quando era in sella ad una mountain bike. La storia è stata ra - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, in sella agli scooter con la pistola in pugno: donna in auto rapinata sull’asse mediano - 30 due scooter di grossa cilindrata con in sella quattro persone con i volti coperti dai caschi integrali si sono avvicinati ad una autovettura guidata da ... msn.com scrive
«Tifo» notturno davanti al Tribunale per il minorenne detenuto - I caroselli per un 17enne accusato di tentato omicidio A Napoli la notte diventa teatro di una scena surreale. Scrive stylo24.it