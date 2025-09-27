Napoli emergenza difesa col Milan | Conte lo deve far debuttare

Spazionapoli.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il big match di San Siro contro il Milan è ormai alle porte e il Napoli ci arriva leggermente acciaccato. Proprio per questo motivo, Antonio Conte sarà costretto ad una scelta inedita. I dettagli.  Le prime uscite stagionali del Napoli   hanno mostrato una squadra solida, grintosa e persino sprazzi di bel gioco. Tuttavia, non sono mancate distrazioni, soprattutto contro Fiorentina e Pisa, che sarebbero potute costare caro. A San Siro contro il Milan, suddette distrazioni non sono ammesse: tutti sono chiamati a dare il massimo, senza scuse. Per quanto riguarda le scelte di Conte, alcune, purtroppo, potrebbero essere obbligate. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli emergenza difesa col milan conte lo deve far debuttare

© Spazionapoli.it - Napoli, emergenza difesa col Milan: Conte lo deve far debuttare

In questa notizia si parla di: napoli - emergenza

Emergenza igienica a Napoli: i quartieri alti invasi dalle blatte, ira dei residenti

Emergenza blatte a Napoli, allarme igienico-sanitario tra Vomero e Arenella: cause dell'invasione e rischi

Emergenza igienico-sanitaria a Napoli: il Vomero e l’Arenella sotto assedio dalle blatte

napoli emergenza difesa milanCorriere dello Sport: “Napoli, emergenza difesa: a San Siro tocca a Beukema e Juan Jesus” - Il difensore kosovaro non ha recuperato del tutto dalla lesione di basso grado al bicipite femorale rimediata lo scorso 5 settembre con la nazionale, ... Si legge su napolipiu.com

napoli emergenza difesa milanMilan, contro il Napoli con la stessa formazione di Udine: Gimenez e Pulisic in avanti - Il Milan continua la sua preparazione ad alta intensità in vista del big- Come scrive milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Emergenza Difesa Milan