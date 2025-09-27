Il big match di San Siro contro il Milan è ormai alle porte e il Napoli ci arriva leggermente acciaccato. Proprio per questo motivo, Antonio Conte sarà costretto ad una scelta inedita. I dettagli. Le prime uscite stagionali del Napoli hanno mostrato una squadra solida, grintosa e persino sprazzi di bel gioco. Tuttavia, non sono mancate distrazioni, soprattutto contro Fiorentina e Pisa, che sarebbero potute costare caro. A San Siro contro il Milan, suddette distrazioni non sono ammesse: tutti sono chiamati a dare il massimo, senza scuse. Per quanto riguarda le scelte di Conte, alcune, purtroppo, potrebbero essere obbligate. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, emergenza difesa col Milan: Conte lo deve far debuttare