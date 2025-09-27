Napoli emergenza difesa a San Siro | Rrahmani out chance per Marianucci
a vigilia del big match contro il Milan si trasforma in un rebus per Antonio Conte, alle prese con una vera e propria emergenza al centro della difesa. Con Alessandro Buongiorno infortunato e Amir Rrahmani non ancora al 100%, il tecnico deve inventarsi una coppia di centrali. E oltre alla soluzione più logica, spunta un’idea a sorpresa. Rrahmani, si va verso il forfait. La notizia principale è che il difensore kosovaro, reduce da un infortunio, non ha ancora recuperato pienamente. Secondo la Gazzetta dello Sport, lo staff tecnico predica “prudenza” e il suo rientro a pieno regime è previsto per la sfida di Champions contro lo Sporting Lisbona. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
In questa notizia si parla di: napoli - emergenza
Emergenza igienica a Napoli: i quartieri alti invasi dalle blatte, ira dei residenti
Emergenza blatte a Napoli, allarme igienico-sanitario tra Vomero e Arenella: cause dell'invasione e rischi
Emergenza igienico-sanitaria a Napoli: il Vomero e l’Arenella sotto assedio dalle blatte
Emergenza difesa per il Napoli! Chi dovrebbe schierare Conte contro il Milan? - X Vai su X
Il Manchester City perde un altro uomo: è emergenza contro il Napoli Come riferito da Fabrizio Romano su X, Guardiola non avrà a disposizione anche Rayan Ait-Nouri che, a causa di un problema alla caviglia, sarà fermo per le prossime 5 settimane Di co - facebook.com Vai su Facebook
Corriere dello Sport: “Napoli, emergenza difesa: a San Siro tocca a Beukema e Juan Jesus” - Il difensore kosovaro non ha recuperato del tutto dalla lesione di basso grado al bicipite femorale rimediata lo scorso 5 settembre con la nazionale, ... Riporta napolipiu.com
Napoli, tocca a Juan Jesus sostituire Buongiorno. Un solo ballottaggio per Conte - Si riforma la coppia che spesso in passato ha dovuto fronteggiare l’emergenza in difesa. Come scrive gazzetta.it