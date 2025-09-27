a vigilia del big match contro il Milan si trasforma in un rebus per Antonio Conte, alle prese con una vera e propria emergenza al centro della difesa. Con Alessandro Buongiorno infortunato e Amir Rrahmani non ancora al 100%, il tecnico deve inventarsi una coppia di centrali. E oltre alla soluzione più logica, spunta un’idea a sorpresa. Rrahmani, si va verso il forfait. La notizia principale è che il difensore kosovaro, reduce da un infortunio, non ha ancora recuperato pienamente. Secondo la Gazzetta dello Sport, lo staff tecnico predica “prudenza” e il suo rientro a pieno regime è previsto per la sfida di Champions contro lo Sporting Lisbona. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, emergenza difesa a San Siro: Rrahmani out, chance per Marianucci