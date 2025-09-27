Napoli e il ritorno di Eljif Elmas | è stata una richiesta dell’allenatore Antonio Conte

Dailynews24.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ritorno di Eljif Elmas al Napoli rappresenta uno dei colpi di scena più importanti di questo inizio di stagione. Il centrocampista macedone, dopo mesi lontano dall’azzurro, ha deciso di rimettersi in gioco sotto la guida di Antonio Conte, un tecnico che lo ha sempre stimato per la sua duttilità e capacità di adattarsi a . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: napoli - ritorno

Bremer, che ritorno: “La Juventus può stare al passo di Inter e Napoli”

Il ritorno di Dracula: da Napoli a Rigutino per rinforzare l’attacco

Calciomercato Napoli, ribaltone Osimhen: ritorno di fiamma, Conte apre alla permanenza

napoli ritorno eljif elmasIl Napoli pensa d’avere per le mani un diamante: ecco chi è - Aurelio De Laurentiis pensa d'aver preso in rosa un talento purissimo, definito in un ultimo post sui social come un "diamante". dailynews24.it scrive

napoli ritorno eljif elmasEljif Elmas, di rientro a Napoli dopo un anno e mezzo. Per cercare di rivincere - Eljif Elmas è rientrato a Napoli dopo un anno e mezzo dal suo addio. Riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Ritorno Eljif Elmas