Quelle di Antonio Conte in conferenza stampa non erano frasi di circostanza. Quando parlava di "qualche altro problema" oltre agli infortuni di Rrahmani e Buongiorno, si riferiva a una vera e propria emergenza che ha colpito la difesa del Napoli. Alla vigilia del big match di San Siro contro il Milan, si sono fermati anche Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera. Difesa in Piena Emergenza. I due terzini sinistri non sono stati convocati per la trasferta di Milano a causa di affaticamenti muscolari. Una doppia, pesantissima tegola che si aggiunge alle assenze dei due centrali, lasciando Conte con gli uomini contati.

© Napolissimo.it - Napoli, difesa decimata contro il Milan: Olivera e Spinazzola out, a San Siro debutta Gutierrez dal 1?