Napoli De Laurentiis non ha dubbi | Anche la Juve tra le anti-Napoli insieme a queste squadre

27 set 2025

Napoli, De Laurentiis sicuro: “Anche la Juve tra le anti-Napoli, insieme a queste squadre». Ecco le parole del presidente azzurro Un messaggio diretto, lanciato dal palco del Capalbio Film Festival e subito rimbalzato nel mondo del calcio. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e produttore cinematografico, ha tracciato la mappa delle pretendenti allo Scudetto nella . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

