Napoli De Laurentiis non ha dubbi | Anche la Juve tra le anti-Napoli insieme a queste squadre
Napoli, De Laurentiis sicuro: “Anche la Juve tra le anti-Napoli, insieme a queste squadre». Ecco le parole del presidente azzurro Un messaggio diretto, lanciato dal palco del Capalbio Film Festival e subito rimbalzato nel mondo del calcio. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e produttore cinematografico, ha tracciato la mappa delle pretendenti allo Scudetto nella . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: napoli - laurentiis
De Laurentiis e il colpo da novanta per il Napoli: “Lo ha convinto De Bruyne”
Cataclisma Napoli: Manna e De Laurentiis ai ferri corti | Si valuta la risoluzione del contratto
Osimhen Juventus, retroscena che riguarda il Napoli: De Laurentiis ha una speranza per l’attaccante, lo scenario è questo in vista dell’estate! Ultimissime
De Laurentiis: "Chi sono le anti-Napoli? Sempre le solite #Inter, #Milan e #Juve ma con due aggiunte. Sarà divertente" - X Vai su X
Il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, al Premio all'Eccellenza Cinematografica al Capalbio Film Festival ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport ? De Laurentiis ha parlato delle possibili anti-Napoli in questa stagione, indicando - facebook.com Vai su Facebook
De Laurentiis inserisce la Juventus nella lotta Scudetto: «Anche i bianconeri come anti-Napoli, più queste squadre…». La mappa delle pretendenti al titolo del patron azzurro! - De Laurentiis, presidente del Napoli, si è espresso così a proposito della lotta Scudetto, inserendo anche la Juventus. Lo riporta juventusnews24.com
Napoli, in arrivo il film sul 4° Scudetto. Ecco l’annuncio di De Laurentiis - De Laurentiis presenta il film sul 4° Scudetto del Napoli: «Già in lavorazione il seguito con De Bruyne» Durante la prima proiezione del film «AG4IN», dedicato al quarto scudetto del Napoli, il presid ... Si legge su calcionews24.com