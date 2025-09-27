Napoli, De Laurentiis sicuro: “Anche la Juve tra le anti-Napoli, insieme a queste squadre». Ecco le parole del presidente azzurro Un messaggio diretto, lanciato dal palco del Capalbio Film Festival e subito rimbalzato nel mondo del calcio. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e produttore cinematografico, ha tracciato la mappa delle pretendenti allo Scudetto nella . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Napoli, De Laurentiis non ha dubbi: «Anche la Juve tra le anti-Napoli, insieme a queste squadre»