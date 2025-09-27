Napoli De Laurentiis a tutto tondo | dal Milan alla lotta scudetto
Il Napoli è atteso da una stagione complessa e, a partire dal big match di domenica sera contro il Milan, sono tutti chiamati a dare il massimo. Lo sa bene De Laurentiis, che ha così presentato la partita e il momento degli azzurri. I 2 scudetti vinti in soli 3 anni hanno sicuramente collocato il Napoli in una posizione di vantaggio raramente sperimentata prima d’ora e, la faraonica campagna acquisti, non ha fatto altro che aumentare questa percezione. Lo sanno i tifosi partenopei e, purtroppo, lo sanno anche gli avversari che, mai come quest’anno, sono ancora più determinati a strappare lo scettro agli azzurri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Aurelio de Laurentiis al Capalbio Film Festival: “Milan-Napoli? Io tifo sempre per me stesso, poi vinca il migliore” - Aurelio de Laurentiis ha rilasciato delle brevi dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport nel corso del Premio all’Eccellenza Cinematografica al Capalbio Film Festival “Il Napoli conquista anche il box ... Secondo 100x100napoli.it
De Laurentiis: «Nel Napoli c’è ancora qualcosa da sistemare, i nove acquisti devono giocare e assimilarsi con gli altri» - In occasione del Capalbio Film Festival, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo riporta ilnapolista.it