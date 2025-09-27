Napoli De Laurentiis a tutto tondo | dal Milan alla lotta scudetto

Il Napoli è atteso da una stagione complessa e, a partire dal big match di domenica sera contro il Milan, sono tutti chiamati a dare il massimo. Lo sa bene De Laurentiis, che ha così presentato la partita e il momento degli azzurri. I 2 scudetti vinti in soli 3 anni hanno sicuramente collocato il Napoli in una posizione di vantaggio raramente sperimentata prima d’ora e, la faraonica campagna acquisti, non ha fatto altro che aumentare questa percezione. Lo sanno i tifosi partenopei e, purtroppo, lo sanno anche gli avversari che, mai come quest’anno, sono ancora più determinati a strappare lo scettro agli azzurri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

