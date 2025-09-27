Napoli controlli dei Carabinieri nel Vasto | lavoro nero denunce e sospensione attività

Napoli, controlli dei Carabinieri al Rione Vasto: scoperti lavoratori in nero e violazioni sanitarie. Operazioni congiunte con l’ASL: sospesa una pasticceria, sequestrati veicoli e ritirate patenti. I Carabinieri della Compagnia Stella, insieme ai militari del Reggimento Campania e al personale dell’ASL, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nel Rione Vasto e nelle zone limitrofe, passando al setaccio diverse attività commerciali. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale carabinieri di Napoli Pasticceria sospesa per gravi irregolarità. Nel laboratorio di una nota pasticceria in via Pagano, i controlli hanno evidenziato gravi carenze igienico-sanitarie e violazioni della procedura HACCP. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it