Napoli controlli dei Carabinieri nel Vasto | lavoro nero denunce e sospensione attività
Napoli, controlli dei Carabinieri al Rione Vasto: scoperti lavoratori in nero e violazioni sanitarie. Operazioni congiunte con l’ASL: sospesa una pasticceria, sequestrati veicoli e ritirate patenti. I Carabinieri della Compagnia Stella, insieme ai militari del Reggimento Campania e al personale dell’ASL, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nel Rione Vasto e nelle zone limitrofe, passando al setaccio diverse attività commerciali. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale carabinieri di Napoli Pasticceria sospesa per gravi irregolarità. Nel laboratorio di una nota pasticceria in via Pagano, i controlli hanno evidenziato gravi carenze igienico-sanitarie e violazioni della procedura HACCP. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Carabinieri, cambio al vertice dell’Ogaden: Masciulli nuovo comandante a Napoli - Ieri mattina, nella storica Caserma della Vittoria di Napoli, si è svolta la solenne cerimonia di avvicendamento al Comando Interregionale Carabinieri O ... Si legge su infodifesa.it
Napoli, controlli a tappeto dei Carabinieri: sequestrata anche un’automedica - Controlli serrati per la sicurezza stradale a Napoli: in 72 ore i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno identificato 402 persone e verificato 182 veicoli, tra cui 21 con targa straniera. Segnala internapoli.it