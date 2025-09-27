Napoli Conte | Siamo al fianco della Flotilla l’assedio produce il genocidio

Tempo di lettura: 3 minuti “ Dopo le disonorevoli dichiarazioni di Meloni, c’è stato invece da parte di Mattarella ieri il riconoscimento dell’alto valore di questo progetto umanitario della Flotilla, che vuole rispondere anche all’immobilismo dei governi, rompere l’assedio di Gaza e garantire anche l’effettiva distribuzione di generi alimentari alla popolazione palestinese”. Così Giuseppe Conte, presidente del M5S a margine della prima giornata di “IDIA – IA per in bene comune” in corso a Napoli. “ Allora – ha aggiunto Conte – l’invito è a tutte le istituzioni nazionali e internazionali perché siano creati dei concreti corridoi permanenti al fine di garantire l’effettiva distribuzione di aiuti umanitari a una popolazione assetata e affamata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

