Napoli Conte | Rrahmani e Buongiorno assenti a Milano Scudetto o no il tempo dirà

Gbt-magazine.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, Conte: ”Scudetto o no, il tempo dirà. Noi vogliamo fare il nostro, come il Milan, ogni squadra vorrà fare del suo meglio e ne vince una, le altre si contenderanno la Champions e l’Europa”. Alla vigilia della gara contro il Milan, in programma a San Siro domani sera alle 20.45, il tecnico del Napoli  Antonio Conte  è intervenuto nella sala conferenze del centro tecnico di Castel Volturno per rispondere alle domande della stampa. Queste le sue dichiarazioni: Quali sono le condizioni di Rrahmani e Buongiorno? La difesa è un punto interrogativo.. “Non è stata una settimana fortunata, non sono presenti, abbiamo avuto anche qualche altro problema, ma come sapete i problemi in un anno arrivano, spesso arrivano pure insieme, ma dobbiamo essere bravi a trovare la soluzione ed a cercare di fare il meglio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

napoli conte rrahmani e buongiorno assenti a milano scudetto o no il tempo dir224

© Gbt-magazine.com - Napoli, Conte: “Rrahmani e Buongiorno assenti a Milano, Scudetto o no, il tempo dirà”

In questa notizia si parla di: napoli - conte

Affare Napoli, è ufficiale: che colpo per Conte

Il Napoli ora vende, sorpresa Conte: addio al big a cifra stracciata

Il file di Napoli a Noa Lang e Conte continua a creare la sua super squadra

napoli conte rrahmani buongiornoConte: «Rrahmani e Buongiorno out. Chi è il favorito? Giochini dei media» - Le parole del tecnico del Napoli alla vigilia del Milan Vigilia di un big match dal sapore speciale per il Napoli e per il su ... Scrive calcionews24.com

napoli conte rrahmani buongiornoNapoli, fuori anche Rrahmani: difesa da rifare per Conte - La parola alla difesa: che è (quasi) nuova di zecca, certo lontana da quella tratteggiata da Antonio Conte, che con Rrahmani e Buongiorno s’era costruito due pilastri. Come scrive gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Conte Rrahmani Buongiorno