Napoli Conte | Rrahmani e Buongiorno assenti a Milano Scudetto o no il tempo dirà
Napoli, Conte: ”Scudetto o no, il tempo dirà. Noi vogliamo fare il nostro, come il Milan, ogni squadra vorrà fare del suo meglio e ne vince una, le altre si contenderanno la Champions e l’Europa”. Alla vigilia della gara contro il Milan, in programma a San Siro domani sera alle 20.45, il tecnico del Napoli Antonio Conte è intervenuto nella sala conferenze del centro tecnico di Castel Volturno per rispondere alle domande della stampa. Queste le sue dichiarazioni: Quali sono le condizioni di Rrahmani e Buongiorno? La difesa è un punto interrogativo.. “Non è stata una settimana fortunata, non sono presenti, abbiamo avuto anche qualche altro problema, ma come sapete i problemi in un anno arrivano, spesso arrivano pure insieme, ma dobbiamo essere bravi a trovare la soluzione ed a cercare di fare il meglio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Conte: «Rrahmani e Buongiorno out. Chi è il favorito? Giochini dei media» - Le parole del tecnico del Napoli alla vigilia del Milan Vigilia di un big match dal sapore speciale per il Napoli e per il su ... Scrive calcionews24.com
Napoli, fuori anche Rrahmani: difesa da rifare per Conte - La parola alla difesa: che è (quasi) nuova di zecca, certo lontana da quella tratteggiata da Antonio Conte, che con Rrahmani e Buongiorno s’era costruito due pilastri. Come scrive gazzetta.it