Napoli Conte | Rrahmani e Buongiorno assenti a Milano Scudetto o no il tempo dirà

Napoli, Conte: "Scudetto o no, il tempo dirà. Noi vogliamo fare il nostro, come il Milan, ogni squadra vorrà fare del suo meglio e ne vince una, le altre si contenderanno la Champions e l'Europa". Alla vigilia della gara contro il Milan, in programma a San Siro domani sera alle 20.45, il tecnico del Napoli Antonio Conte è intervenuto nella sala conferenze del centro tecnico di Castel Volturno per rispondere alle domande della stampa. Queste le sue dichiarazioni: Quali sono le condizioni di Rrahmani e Buongiorno? La difesa è un punto interrogativo.. "Non è stata una settimana fortunata, non sono presenti, abbiamo avuto anche qualche altro problema, ma come sapete i problemi in un anno arrivano, spesso arrivano pure insieme, ma dobbiamo essere bravi a trovare la soluzione ed a cercare di fare il meglio.

