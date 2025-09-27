Sono ore delicatissime in casa Napoli. Il club azzurro, infatti, perde ben quattro uomini in vista dell’insidiosa trasferta di Milano. Antonio Conte e il suo Napoli sono costretti a vivere un’emergenza totale in vista della sfida contro il Milan. Il big match di San Siro è molto importante, ma il tecnico azzurro dovrà fare a meno di alcuni uomini chiave. Quest’ultimi, non saranno disponibili per la partita che andrà in scena domani sera alle ore 20.45. Quattro azzurri saltano il Milan: emergenza totale in difesa per Conte. Antonio Conte, allenatore del Napoli, è costretto a fare i conti con alcune problematiche importantissime. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Conte in completa emergenza a San Siro: sono quattro i calciatori out contro il Milan